Замглавы МИД: предложение России о заморозке ядерных арсеналов уже не актуально

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Предложение России о заморозке вместе с США ядерных арсеналов, выдвинутое год назад, более не актуально. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности.

"Нет, это предложение носило единовременный характер. Мы это также заявили США. Они упустили возможность", - сказал он, отвечая на вопрос, в силе ли еще данное предложение.

По словам Рябкова, Россия в тот период хотела показать предыдущей администрации США свою серьезную настроенность на стратегический диалог. "Они [Соединенные Штаты Америки] не хотели замораживать все боеголовки и стремились к навязчивому контролю всего нашего ядерного потенциала", - отметил замминистра.

Замглавы МИД добавил, что РФ надеется на лучшее в переговорах с США по стратегической стабильности, но готова и к худшему.

По его словам, РФ по-прежнему считает, что "существует шанс, что прагматический подход возобладает и США будут взаимодействовать с Россией в целях поиска сбалансированных взаимоприемлемых решений".

Как сказал Рябков, накануне Россия подробно представила свое видение, в том числе по тому, "чего желательно было бы достичь в результате". "Мы также публично разъясняли нашу концепцию в разных случаях. <...> Основная идея состоит в том, чтобы совместно разработать новое уравнение безопасности, которое будет охватывать ключевые факторы стратегической стабильности", - добавил замминистра.

Накануне в Женеве прошел второй раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

В октябре 2020 года, когда Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) еще не был продлен до 2026 года, МИД России заявил о готовности Москвы в случае его продления на год вместе с американской стороной заморозить имеющееся количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований Вашингтона.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление ДСНВ обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.