Сенатором от Липецкого облсовета депутатов избрали Максима Кавджарадзе

ТАСС, 1 октября. Депутаты Липецкого областного совета тайным голосованием на первой сессии седьмого созыва избрали сенатором Российской Федерации от регионального парламента Максима Кавджарадзе. Об этом сообщил в ходе сессии в пятницу председатель регионального парламента Дмитрий Аверов.

"По итогам тайного голосования полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от Липецкого областного совета депутатов наделен Кавджарадзе Максим Геннадьевич - на срок полномочий Липецкого областного совета депутатов седьмого созыва", - сказал Аверов.

По результатам тайного голосования с использованием электронной системы Кавджарадзе был избран сенатором единогласно, за него проголосовали все 42 депутата, присутствующие на сессии.

Максим Кавджарадзе родился 10 июня 1969 года в Москве. В 1999-2001 годы был первым заместителем генерального директора Государственного унитарного предприятия "Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка" при Министерстве сельского хозяйства РФ. С декабря 2001 года - член Совета Федерации РФ, представитель Липецкого областного совета депутатов.

В связи с наделением Кавджарадзе полномочиями сенатора на сессии он был лишен полномочий депутата Липецкого облсовета. Также полномочий депутата облсовета была лишена Светлана Хлякина, которую глава региона Игорь Артамонов ранее назначил сенатором от Липецкой области.

В Липецкой области 17-19 сентября прошли выборы депутатов Липецкого областного совета, в него прошли представители шести партий, "Единая Россия" набрала 46,42%, у КПРФ - 19,67%, ЛДПР получила 8,25%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,43%, Партия пенсионеров - 5,22%, у партии "Новые люди" - 5,1%. По итогам выборов в региональном парламенте сформированы фракции: "Единую Россию" представляют 23 депутата, КПРФ - 15 депутатов, от остальных четырех партий представлено по одному депутату.