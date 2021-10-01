Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 12 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы VIII созыва, назначив его дату на 12 октября. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов", - говорится в указе.

Согласно Конституции РФ, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, однако президент РФ может созвать заседание раньше этого срока. Первое заседание Госдумы открывает старейший по возрасту депутат. С момента начала работы нового созыва полномочия Госдумы прежнего созыва прекращаются.

Результаты выборов

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Партия "Единая Россия" набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Далее идут КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Кроме того, с учетом данных по одномандатным округам в парламенте будут работать также представители еще трех партий - "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста.

Всего с учетом голосования по партийным спискам и по одномандатным округам "Единая Россия" получила в Госдуме VIII созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.

По итогам выборов в Госдуму в 2016 году у единороссов было 343 мандата, у КПРФ - 42, у ЛДПР- 39, у "Справедливой России", которая лишь в 2021 году претерпела трансформацию путем объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России", - 23 мандата. По одному мандату пять лет назад досталось "Родине" (Алексей Журавлев) и "Гражданской платформе" (Рифат Шайхутдинов), которые не провели в Госдуму списки своих партий.