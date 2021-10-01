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Песков сообщил, что Путин пока не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена

Президент РФ освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в Государственную думу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кандидатура нового уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка пока не определена. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", - ответил он на вопрос, определился ли Владимир Путин с кандидатурой нового детского омбудсмена после перехода Анны Кузнецовой в Госдуму. Указом президента РФ от 29 сентября она освобождена от должности уполномоченного.

Кузнецова входила в пятерку лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия". Ранее она приняла предложение главы государства курировать в Госдуме вопросы защиты семьи и детей.

Как сообщал ТАСС источник в аппарате детского омбудсмена, решения о кандидатуре нового уполномоченного по правам ребенка пока нет, на эту должность могут рассматриваться несколько претендентов. При этом источник подчеркивал, что детский омбудсмен входит в номенклатуру президентских должностей, на этот пост назначает глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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