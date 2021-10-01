Глава Мордовии Артем Здунов отказался от мандата депутата Госдумы

ТАСС, 1 октября. Глава Мордовии Артем Здунов, возглавлявший на сентябрьских выборах в Госдуму региональную группу кандидатов от партии "Единая Россия", отказался от мандата. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС.

"Я отказался [от мандата депутат Госдумы]", - сказал Здунов.

43-летний Здунов был назначен врио главы Республики Мордовия в ноябре 2020 года. На выборах руководителя региона 17-19 сентября он одержал победу, набрав 78,26% голосов избирателей. 29 cентября Здунов официально вступил в должность.