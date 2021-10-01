В Ингушетии спикером парламента избран бывший вице-премьер региона

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Спикером Народного собрания (парламента) Ингушетии избран Магомет Тумгоев, ранее занимавший пост вице-премьера региона. Голосование прошло на первом заседании парламента седьмого созыва, который был избран 19 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"По итогам тайного голосования 32 депутата Народного собрания проголосовали за кандидатуру Магомета Тумгоева. Единогласно он избран на должность спикера Народного собрания Ингушетии", - сказал председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев.

Тумгоеву 64 года, с 1994 года по 2003 год он являлся депутатом Народного собрания Ингушетии первого и второго созывов, а также год занимал пост вице-спикера парламента. В течение 12 лет с 2000 года являлся профессором кафедры "Финансы и кредит" Ингушского государственного университета. С 2003 года по 2010 год являлся вице-премьером региона, а с 2014 года являлся гендиректором завода алюминиевых профилей "РИАК".

В ходе заседания избраны и вице-спикеры парламента. "Вице-спикерами парламента путем тайного голосования избраны Аза Хашиева (27 голосов) и Руслан Паров (25 голосов)", - отметил Хамхоев после подсчета голосов.

19 сентября 2021 года в Ингушетии были избраны депутаты парламента седьмого созыва от четырех региональных отделений партий.