{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: россияне могут быть среди иностранных террористов в сирийско-иракской зоне

Официальный представитель МИД сообщила, что за последние годы из Сирии и Ирака удалось вернуть на родину более 340 несовершеннолетних граждан РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Граждане РФ могут быть среди 10 тыс. иностранных террористов-боевиков, находящихся на территории Сирии и Ирака. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Agence France-Presse, опубликованном в пятницу на сайте российского дипведомства.

"В силу того, что установление гражданской принадлежности иностранных террористов-боевиков во многих случаях затруднено, точной информацией по данному вопросу МИД России не располагает, - отметила она. - Со своей стороны сообщаем, что, по данным мониторинговой группы санкционных комитетов СБ ООН 1267/1989/2253 и 1988, численность иностранных террористов-боевиков в сирийско-иракской зоне превышает 10 тыс. человек. Можно предполагать, что среди них есть и российские граждане".

Как отметила дипломат, за последние годы из Сирии и Ирака удалось вернуть на родину более 340 несовершеннолетних граждан РФ. "За последние годы был репатриирован 341 несовершеннолетний российский гражданин из Сирии и Ирака. Соответствующая работа ведется под эгидой аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при содействии МИД России", - подчеркнула Захарова.

Теги
ИракСирияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
МИД РФ: отказ от давления на РФ простимулирует диалог по контролю над вооружениями в ЕС
Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Антон Мазур отметил, что Россия пока не видит готовности западных партнеров всерьез заниматься этими вопросами
Читать полностью