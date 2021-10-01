Захарова: россияне могут быть среди иностранных террористов в сирийско-иракской зоне

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Граждане РФ могут быть среди 10 тыс. иностранных террористов-боевиков, находящихся на территории Сирии и Ирака. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Agence France-Presse, опубликованном в пятницу на сайте российского дипведомства.

"В силу того, что установление гражданской принадлежности иностранных террористов-боевиков во многих случаях затруднено, точной информацией по данному вопросу МИД России не располагает, - отметила она. - Со своей стороны сообщаем, что, по данным мониторинговой группы санкционных комитетов СБ ООН 1267/1989/2253 и 1988, численность иностранных террористов-боевиков в сирийско-иракской зоне превышает 10 тыс. человек. Можно предполагать, что среди них есть и российские граждане".

Как отметила дипломат, за последние годы из Сирии и Ирака удалось вернуть на родину более 340 несовершеннолетних граждан РФ. "За последние годы был репатриирован 341 несовершеннолетний российский гражданин из Сирии и Ирака. Соответствующая работа ведется под эгидой аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при содействии МИД России", - подчеркнула Захарова.