Владимирский губернатор направил заявление об отставке в администрацию президента

ВЛАДИМИР, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, получивший мандат депутата Государственной думы, направил в администрацию президента РФ заявление об отставке с поста главы региона. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Елунина.

29 сентября глава региона сообщил о переходе на работу в Государственную думу и о скором принятии решения об отставке с поста губернатора. В тот же день Владимир Сипягин, прошедший в Госдуму по федеральному списку ЛДПР, получил удостоверение об избрании депутатом.

"Губернатор принял депутатский мандат и написал заявление об отставке, оно направлено в администрацию президента. Ожидается принятие отставки президентом и издание им указа о назначении врио губернатора. До этого момента Владимир Сипягин остается главой региона", - сказала Елунина.

Член ЛДПР Владимир Сипягин был избран губернатором Владимирской области по результатам второго тура выборов 23 сентября 2018 года. Он набрал более 57% голосов избирателей, опередив действовавшую тогда главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (ее результат - 37,46%).