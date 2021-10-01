Запад не учел поправки России к резолюции по продлению мандата миссии ООН в Ливии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Западные страны не учли предлагаемые Россией поправки к тексту резолюции о продлении мандата миссии ООН по поддержке в Ливии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"К сожалению, членам СБ ООН не удалось найти компромиссную основу для согласования первоначального проекта резолюции, предусматривавшего изменение формата деятельности миссии, в плане как ее структуры, так и мандата, - говорится в сообщении. - Западные коллеги не смогли или не захотели учесть ряд принципиальных российских поправок к тексту документа, нацеленных, в частности, на обеспечение нормального функционирования миссии ООН по поддержке в Ливии на крайне важном этапе политического урегулирования в Ливии в преддверии намеченных на 24 декабря этого года президентских и парламентских выборов, а также отражающих, по сути, международный консенсус по вопросу вывода иностранных военных с ливийской территории".

В министерстве подчеркнули, что РФ "нацелена на продолжение работы по сближению позиций сторон относительно будущей деятельности миссии, исходя из важной роли ООН и конкретно Миссии ООН по поддержке в Ливии в продвижении инклюзивного политического диалога для преодоления острого внутриполитического кризиса".

30 сентября СБ ООН единогласно продлил до 31 января 2022 года мандат миссии в Ливии.