Рабочая группа по подготовке первого заседания новой Думы соберется 4 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Временная рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва соберется в понедельник, 4 октября. Об этом сообщает думская пресс-служба в пятницу.

Что известно о партиях, прошедших в Госдуму

"4 октября в 17:00 состоится первое заседание временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной думы восьмого созыва", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва на 12 октября.

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин 21 сентября подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты восьмого созыва. В состав группы вошли представители всех партий, прошедших в нижнюю палату парламента. "Единая Россия" имеет в ней большинство, так как группа формируется пропорционально количеству прошедших в Госдуму кандидатов из федеральных списков партий. В нее, в частности, вошли Александр Жуков, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева.

Согласно регламенту, временная рабочая группа на своем первом заседании избирает из своего состава руководителя группы и его заместителей. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил на должность главы группы действующего первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Его кандидатуру также поддержал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриотов - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.