Представителем парламента Ингушетии в Совете Федерации переизбран сенатор Хамчиев

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия в Совете Федерации переизбран Белан Хамчиев. Голосование прошло на первом заседании парламента седьмого созыва, передает корреспондент ТАСС.

"Полномочиями сенатора, представителя от Народного собрания Ингушетии наделен Белан Хамчиев. Депутаты седьмого созыва проголосовали за него единогласно", - сказал председатель Счетной палаты Батыр Хамхоев.

Сенатор Хамчиев поблагодарил парламент региона за доверие. "Это большая ответственность представлять нашу республику от имени парламента уже второй созыв. <...> Дальше намерен также плодотворно работать и весь свой опыт использовать на благо республики". - сказал он.

В пятницу спикером парламента Ингушетии избран Магомет Тумгоев, ранее занимавший пост вице-премьера региона.

19 сентября 2021 года в Ингушетии были избраны депутаты парламента седьмого созыва от четырех региональных отделений партий.

Хамчиев родился 7 декабря 1960 года, окончил Кировский сельскохозяйственный институт и Всероссийский сельскохозяйственный институт заочного образования. Работал председателем правительства региона, заместителем министра по делам федерации и национальностей РФ, заместителем министра сельского хозяйства РФ. Был депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".