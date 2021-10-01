МИД РФ: отказ от давления на РФ простимулирует диалог по контролю над вооружениями в ЕС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Успешный диалог по контролю над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) возможен лишь при отказе европейских партнеров от политики сдерживания России. Об этом заявил в среду заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Антон Мазур на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Новую архитектуру КОВЕ едва ли будет возможно создать в условиях острого дефицита доверия в Европе, а также комплексного сдерживания нашей страны, воплощенного в политике и военном планировании НАТО, - сказал он. - Успеху диалога, безусловно, способствовало бы создание благоприятного климата вокруг него. Понимаем под этим отказ от силовой политики сдерживания России, признание и уважение российских интересов, восстановление нормальных отношений с нашей страной, остановку процесса усиления военного потенциала НАТО вблизи российских границ".

Вместе с тем, по словам Мазура, Россия пока не видит готовности западных партнеров всерьез заниматься этими вопросами, тогда как Россия со своей стороны открыта к обсуждению вопросов международной безопасности на основе равноправия и взаимного учета интересов всех сторон.

"Хотел бы в связи с этим еще раз вернуться к нашей новой стратегии национальной безопасности. В ней, в частности, говорится, что РФ стремится к повышению предсказуемости в отношениях между государствами, укреплению доверия и безопасности в международной сфере", - указал дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия "готова работать над созданием необходимых условий для возобновления конструктивного диалога о новой архитектуре европейского режима контроля над обычными вооружениями, если и когда для этого созреют партнеры".