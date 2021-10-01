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Путин наградил вице-губернатора Петербурга Линченко орденом "За заслуги перед Отечеством"

Он получил награду за вклад в развитие города

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко за вклад в развитие города. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Линченко Николая Викторовича - вице-губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в документе.

Кроме того, первому заместителю председателя Госсовета Крыма Ефиму Фиксу был присвоен орден Почета за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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