Эксперт: задержание Саакашвили не повлияет на муниципальные выборы в Грузии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили никак не повлияет на результаты назначенных на 2 октября муниципальных выборов в республике, у него и так был высокий антирейтинг, который не позволил бы его партии одержать победу на выборах. Такое мнение в пятницу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил научный сотрудник и руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

"Я не думаю, что это какой-то суперсерьезный шаг, который перевернет итоги выборов. Во-первых, это муниципальные выборы, это не выборы в парламент. Но вокруг них такой шум развели, и Саакашвили пошел ва-банк, как-будто от этого зависит будущее всей страны. Мне кажется, просто у Саакашвили и его партии все остальные аргументы закончились и коронавирус им не помог, и никакие другие факторы - они также остались в оппозиции. Поэтому они пошли на этот шаг [возвращение Саакашвили]", - сказал Притчин.

Аналитик также указал на то, что у бывшего главы грузинского государства уже на момент окончания его президентского срока был очень высокий антирейтинг и лишь очень малая часть населения страны видела в нем лидера. Трудно было ожидать, что Саакашвили вернется в Грузию, констатировал эксперт, однако "грузинская политика настолько эмоциональная и иррациональная, что там вообще тяжело что-то прогнозировать".

"По сути дела, России без разницы, Саакашвили там или кто-то другой. Все равно это страна, которая нам враждебна, не готова садиться за стол переговоров, жить добрососедски. Они все равно считают нас врагами, вне зависимости от того, Саакашвили там будет у власти или нет", - резюмировал он.