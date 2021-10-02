Первый космонавт Австрии получил знак МИД РФ в честь 30-летия экспедиции AustroMir-91

ВЕНА, 2 октября. /ТАСС/. Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский вручил нагрудный знак "За взаимодействие" МИД РФ первому космонавту Австрии Францу Фибёку, который совершил полет в космос в 1991 году на станцию "Мир". Церемония состоялась в пятницу по случаю 30-летия советско-австрийской космической экспедиции AustroMir-91.

"Первый (и пока единственный) австрийский космонавт Франц Фибёк награжден нагрудным знаком "За взаимодействие" МИД России. С большим удовольствием выполнил почетную миссию, вручив по поручению [министра иностранных дел РФ] Сергея Викторовича Лаврова заслуженную награду Францу в ходе торжественной церемонии в Техническом музее Вены по поводу 30-летия миссии AustroMir-1991", - написал посол Любинский у себя в Facebook.

В Техническом музее Вены в связи с 30-летием экспедиции AustroMir-91 также открылась специальная выставка о космонавтике.

2 октября 1991 года космический корабль "Союз ТМ-13" под командованием советского космонавта Александра Волкова доставил на орбитальный научный комплекс "Мир" первого космонавта-исследователя из Австрии Франца Артура Фибёка и первого казахстанского космонавта-исследователя Токтара Аубакирова. За восемь дней советско-австрийской космической экспедиции AustroMir-91 Фибёк провел на станции множество научных экспериментов и 10 октября успешно вернулся на Землю. С тех пора он остается единственным австрийским покорителем космоса.