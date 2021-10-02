Бердымухамедов: власть жизнеспособна только при наличии ответственности за решения

"Я считаю, что находиться у власти, быть покорным слугой народа, служить верой и правдой своей Отчизне - это большая честь", - отметил он. "Для меня власть - это прежде всего высочайшая ответственность. Есть классическое определение: "Власть - это полномочия и ресурсы для принятия решений и претворения их в жизнь". Определение правильное, но без наличия ответственности оно представляет собой лишь техническую констатацию. И только ответственность придает этой формуле смысл, ценность и жизненную мотивацию", - добавил президент.

По его словам, именно осознание личной ответственности уберегает руководителя от скоропалительных решений и побуждает просчитывать их последствия. "Ведь за каждым из них стоят люди - с их заботами, проблемами, надеждами. Этим я и руководствуюсь, находясь на посту президента. Использовать власть на благо людей и своей страны - вот в чем, я считаю, и заключается моя главная определяющая цель", - считает Бердымухамедов.

Он также отметил, что главный лозунг, которым руководствуются власти в Туркмении: "Государство - для человека". Эта идеология утверждает патриотизм, трудолюбие, гуманность и ответственность. В ее основе лежит опыт туркменского народа, гармония национальных и общечеловеческих ценностей, а также достижения общественно-политической мысли начала XXI века. "Она побуждает людей действовать по велению долга, совести и духовных убеждений. Она отражает суть общенациональной идеи, которая объединяет и сплачивает граждан страны, выступает цементирующей духовной основой качественного обновления общества", - отметил он.