Россия уверена, что проверенные временем связи с Гвинеей будут развиваться

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на дальнейшее плодотворное развитие разносторонних отношений с Гвинеей.

"Уверены, что проверенные временем разносторонние связи между Россией и Гвинеей будут и далее плодотворно развиваться в интересах обоих государств. Хотели бы пожелать дружественному гвинейскому народу успешного преодоления нынешнего сложного периода в своей истории, успехов в обеспечении скорейшего возрождения страны, восстановления ее активной роли в международных делах, мира, процветания и благополучия", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ по случаю национального праздника Гвинейской Республики - Дня провозглашения независимости.

В дипведомстве отметили, что Россия продолжает оказывать комплексное содействие Гвинее, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах, подготовке национальных кадров, борьбе с COVID-19. "В Гвинейской Республике успешно работают отечественные компании, прежде всего ОК "Русал", специалисты Роспотребнадзора", - добавили в министерстве.

"В связи с недавней силовой сменой власти Гвинея переживает непростые времена. Считаем крайне важным обеспечить скорейшее возвращение ситуации в конституционное поле, - подчеркнули в МИД РФ. - Полагаем безальтернативным путем выхода из текущего кризиса восстановление законности и правопорядка, отказ от насилия, организацию инклюзивного общенационального диалога".

Россия поддерживает посреднические усилия ECOWAS и Афросоюза, направленные на нормализацию обстановки в стране.

Ситуация в Гвинее

5 сентября полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года президента Альфы Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи, отменили конституцию, распустили правительство и парламент, назначили военных губернаторов, ввели комендантский час.

Военные мятежники во вторник объявили о введении в действие хартии переходного периода, согласно которой они не смогут принимать участие в национальных и местных выборах в стране. Документ закрепляет за Думбуя статус президента на переходный период и подразумевает создание переходного правительства во главе с премьером из числа гражданских лиц и Национального переходного совета вместо парламента, который будет состоять из 81 члена. Среди этих "парламентариев", отмечает портал, будут представители политических партий, гражданского общества, диаспор, религиозных организаций и т. д.