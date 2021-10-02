Лавров: список приглашенных на "Саммит за демократию" стран вызывает "спортивный интерес"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему любопытно, какие именно страны США включит в список приглашенных на "Саммит за демократию", который планируется провести в декабре 2021 года.

"На повестке дня созываемый в декабре этого года "Саммит за демократию". Понятно, кто будет отбирать кандидатов - это американская инициатива, они и будут определять, кто удостоится права называться демократией. Интересно будет даже со спортивной точки зрения, кого туда пригласят", - сказал он в субботу, выступая на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Глава МИД РФ указал, что "целый ряд ключевых союзников США, особенно в ближневосточном регионе, никак не получается назвать демократиями, а не позвать нельзя". "Посмотрим, это потребует дипломатической изворотливости, но лиха беда начало", - добавил Лавров.

В Белом доме 11 августа заявили, что президент США Джо Байден созывает "Саммит за демократию". На предстоящем саммите, как ожидается, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.