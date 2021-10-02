Захарова: Россия исходит из того, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами. Об этом в субботу заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии "Комсомольской правды". Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами", - сказала дипломат.

Доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Беларуси" был заблокирован в среду. В министерстве информации республики объяснили, что это решение принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности". В редакции газеты заявили, что продолжают разбираться в ситуации и готовы устранить нарушения, выявленные государственными органами.

В прошлом году это издание исключили из подписных каталогов, запретили продавать в киосках. Государственная типография Белоруссии с конца августа 2020 года перестала печатать несколько негосударственных изданий, в том числе "Комсомольскую правду".

Ранее сообщалось, что журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на слова матери журналиста. По ее данным, 1 октября в квартире ее сына по месту жительства в течение двух с половиной часов производился обыск сотрудниками КГБ. В постановлении на обыск, по ее словам, были указаны статьи 130 и 369 уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.