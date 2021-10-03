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Путин: интересам народов России и ФРГ отвечало бы сотрудничество в международных вопросах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Конструктивное развитие сотрудничества России и Германии, взаимодействия в решении важных вопросов международной повестки дня полностью отвечало бы интересам народов обеих стран, говорится в поздравительной телеграмме, которую президент РФ Владимир Путин направил федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю национального праздника - Дня германского единства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил уверенность, что интересам российского и немецкого народов в полной мере отвечало бы конструктивное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, взаимодействия в решении важных вопросов международной повестки дня", - отмечается в сообщении.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШтайнмайер, Франк-Вальтер
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