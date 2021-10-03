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Эксперт: не стоит ожидать стабилизации обстановки в Грузии после муниципальных выборов

По мнению Станислава Притчина, оппозиционная партия "Единое национальное движение" продолжит попытки вернуть себе власть в стране

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Надежды на то, что оппозиция в Грузии после прошедших муниципальных выборов прекратит противостояние с властью и ситуация стабилизируется, вряд ли оправдаются. Такую точку зрения изложил в воскресенье в беседе с ТАСС научный сотрудник и руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

По его мнению, оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) продолжит попытки вернуть себе власть в стране, а ситуация с ее основателем - бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, задержанным на этой неделе по возвращении на родину, станет еще одним аргументом в пользу противостояния.

"Для "Нацдвижения" план максимум, он же план минимум: снова стать правящей партией. Все другие варианты для них неприемлемы. А тут у них добавляется еще фактор Саакашвили, который сидит в тюрьме, то есть у них есть еще дополнительные аргументы для противостояния. То есть в долгосрочном плане так же все и будет продолжаться, несмотря на то, что мы видим по итогам выборов, что "Грузинская мечта" в целом обеспечила себе довольно неплохой результат и фактор Саакашвили не помог оппозиции каким-то образом кардинально изменить ситуацию", - сказал эксперт.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. По данным ЦИК после обработки более 99% бюллетеней, на выборах побеждает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", набирая 46,68% голосов. За ней следует ЕНД с 30,7%.

Отношения с ЕС

Комментируя итоги муниципальных выборов, Притчин отметил, что, несмотря на разногласия, возникшие в последнее время между властями страны и Евросоюзом, поддержка Тбилиси со стороны Брюсселя продолжится.

"Мне кажется, в любом случае с Европейским союзом ситуация будет более-менее хорошая, потому что не так много позитивных кейсов на постсоветском пространстве у Европейского союза. А в нынешних условиях разбрасываться союзниками на постсоветском пространстве, которые лояльны к ним, не в интересах ЕС. Поэтому это такие разногласия, которые не меняют стратегический вектор Грузии, и я думаю, что рано или поздно все равно все вернется в более-менее нормальное, стабильное русло отношений между ними", - пояснил собеседник агентства.

В соответствии с оформленными 19 апреля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля договоренностями с оппозицией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обязалась назначить внеочередные выборы в парламент на весну 2022 года, если не сможет набрать на местных выборах 43% голосов. Однако в июле глава правящей партии Ираклий Кобахидзе сообщил, что она выходит из соглашения.

В конце лета премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что в связи с ростом экономики страны власти не намерены брать предложенный Евросоюзом кредит в размере €75 млн в рамках макроэкономической помощи. Позже временно исполняющий обязанности главы миссии ЕС в Грузии Джулиен Крамп сказал, что сообщество могло выделить деньги лишь в том случае, если бы республика провела судебную реформу, но этого сделано не было.

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