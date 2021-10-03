Политолог считает, что муниципальные выборы в Грузии ничего серьезно не изменили

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Муниципальные выборы в Грузии были важным индикатором соотношения политических сил в стране, но ничего принципиально не изменили и внутриполитический кризис продолжится. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, политический кризис в стране не завершился и вряд ли завершится в ближайшем будущем, тем более что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не получила устойчивого большинства. "То есть это, конечно, и не те 43%, о которых договаривались с Европейским союзом, то есть никаких обязательств относительно ранних парламентских выборов у "Грузинской мечты" не возникло, даже если исходить из того, что они подписали соглашение, хотя это тоже в настоящее время ими оспаривается", - сказал эксперт.

Кортунов отметил, что грузинское общество все равно остается достаточно поляризованным, а оппозиция, в частности "Единое национальное движение" (ЕНД), будет оспаривать результаты выборов.

"Наверно, если говорить о "Национальном движении", сторонники этой партии будут пытаться формировать какую-то межпартийную коалицию и в очередной раз бросать вызов "Грузинской мечте", требования досрочных парламентских выборов тоже будут продолжаться. Мне кажется, что эти выборы ничего принципиально не решили. Но они были все равно важными как некий индикатор соотношения политических сил в стране, но при этом каждый остался при своем", - пояснил эксперт.

По мнению Кортунова, пока сложно говорить о том, будет ли противостояние продолжаться в форме уличных протестов или "все будет проходить в относительно мирном режиме". "Но я думаю, что еще долго, к сожалению, этот кризис будет продолжаться", - считает он.

Еще один шанс

По его словам, не исключено, что оппозиция не будет раскачивать ситуацию до второго тура выборов мэра Тбилиси. При этом, считает эксперт, полностью контролировать действия своих сторонников ЕНД все равно не сможет, особенно с учетом задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили, которое может спровоцировать протестную активность.

"Это самое важное на этих выборах. Тбилиси все-таки столичный город, там проживает значительная часть населения, полномочия у мэра довольно большие. И это еще какой-то шанс [для оппозиции] по итогам второго тура свою линию провести. Но дело в том, что очень трудно контролировать стихийную активность. Есть еще вопрос Саакашвили, тоже острый вопрос, который может вызвать какие-то протесты. Поэтому я думаю, что, возможно, "Нацдвижение" будет ждать результатов второго тура, но полностью предотвратить какие-то действия уличного характера практически невозможно. Хотя, может быть, целенаправленной политики раскачивания лодки мы не увидим", - прогнозирует Кортунов.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. По данным ЦИК после обработки более 99% бюллетеней, на выборах побеждает правящая партия набирая 46,68% голосов. За ней следует ЕНД с 30,7%. В соответствии с оформленными 19 апреля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля договоренностями с оппозицией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обязалась назначить внеочередные выборы в парламент на весну 2022 года, если не сможет набрать на местных выборах 43% голосов. Однако в июле глава правящей партии Ираклий Кобахидзе сообщил, что она выходит из соглашения.

Медовый месяц закончился, но ЕС Грузию не бросит

Политолог отметил, что Евросоюз, который традиционно поддерживает Грузию, несколько устал от нынешней ситуации, в том числе с учетом разногласий с грузинскими властями в последнее время.

"Мне кажется, что в Европе тоже есть некая усталость от этого бардака политического в Грузии. И есть довольно пессимистические прогнозы относительно дальнейшей эволюции политической системы, то есть это не развивает нормальную европейскую демократию. И в этом смысле, конечно, трудно говорить о продолжении "медового месяца" в отношениях между Евросоюзом и Грузией, и некоторое охлаждение здесь практически неизбежно. Хотя все равно, конечно, Грузию Евросоюз не бросит. Все равно будет какая-то помощь", - пояснил политолог.

В конце лета премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что в связи с ростом экономики страны власти не намерены брать предложенный Евросоюзом кредит в размере €75 млн в рамках макроэкономической помощи. Позже временно исполняющий обязанности главы миссии ЕС в Грузии Джулиен Крамп сказал, что сообщество могло выделить деньги лишь в том случае, если бы республика провела судебную реформу, но этого сделано не было.