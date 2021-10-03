Захарова после публикаций Pandora Papers напомнила о планах США бороться с коррупцией

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и знаменитостей "Досье Пандоры", напомнила о планах США, названных в публикации крупнейшим налоговым убежищем, сделать борьбу с коррупцией ключевой задачей национальной безопасности страны.

"4 июня 2021 года президент США Джо Байден заявил об издании меморандума по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США. Так и сказал. Сегодня, как сообщает The Guardian, расследование консорциума журналистов назвало США крупнейшим налоговым убежищем", - написала в воскресенье Захарова в своем Telegram-канале.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал в воскресенье выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Международный консорциум журналистских расследований утверждает, что американский штат Южная Дакота стал одним из крупнейших офшорных центров, куда в последние годы были переведены десятки миллионов долларов из "традиционных" офшорных инвестиций на Багамских и Каймановых островах.