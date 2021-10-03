Захарова заявила, что Москва ждет реакции Лондона на данные о финансировании НКО в России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия ожидает реакции от Великобритании на обнародованный план британского посольства, в котором говорится о финансировании некоммерческих организаций и блогеров на территории РФ. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Достоянием общественности стал "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 гг.". Это, по всей видимости, продолжение тех "Британских файлов", что слила группировка "Анонимус" еще в феврале , - говорится в посте. - С тех пор Форин оффис изо всех сил не комментирует обнародованные документы о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Очень ждем реакции Лондона. Пора".

По словам Захаровой, масштабы финансирования и проектной деятельности шокируют: среди упомянутых целей проектов - "стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре". "Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства", - указала дипломат.

"Что нам скажут на этот счет специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО?", - добавила она.

По мнению официального представителя МИД, "сейчас уместно смотрелась бы резолюция Европарламента в адрес Лондона с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды".