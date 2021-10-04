ЦИК передаст думский мандат единороссов Владимиру Машкову

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник планирует передать вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России" худруку Московского театра Олега Табакова, актеру Владимиру Машкову. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании.

Отмечается, что вакантный мандат передается от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной - региональная группа номер 38 (город Москва).

Вакантные мандаты единороссов также получат сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, депутаты Госдумы седьмого созыва Дмитрий Вяткин и Владимир Гутенев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.