Мельниченко произвел первые назначения в должности губернатора Пензенской области

ПЕНЗА, 4 октября. /ТАСС/. Олег Мельниченко, вступивший в должность губернатора Пензенской области, произвел первые на этом посту назначения в руководстве региона. В частности, Сергея Федотова, возглавлявшего ранее департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, назначил вице-губернатором региона, чиновник также будет курировать работу правительства Пензенской области при правительстве России.

"Вице-губернатором - руководителем аппарата губернатора и правительства Пензенской области назначен Федотов Сергей Валерьевич", - сообщил Мельниченко 4 октября на первом в новой должности оперативном совещании в правительства региона. Губернатор отметил, что Федотов также будет курировать работу представительства Пензенской области при правительстве России, вновь создаваемого министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей и департамента по делам архивов региона.

В должности первого заместителя председателя правительства Пензенской области утвердили Виктора Кувайцева, который будет курировать Минстрой, Минлесхоз и министерство ЖКХ и гражданской защиты населения, и Олега Ягова, курирующего Минобразования и Минспорта региона. Заместителями председателя правительства Пензенской области назначили Ларису Рябихину, в ведении которой будет работа Минкультуры региона и департамент по охране памятников истории и культуры, и Алексея Костина - он будет курировать вновь создаваемое министерство цифрового развития, транспорта и связи, а также реализацию проекта по модернизации общественного транспорта Пензенской агломерации стоимостью 6,4 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, Николай Симонов остается врио председателя правительства Пензенской области.

По словам Мельниченко, в завершающую фазу вступил процесс реорганизации органов исполнительной власти Пензенской области. После оптимизации их число сократится с 25 до 19. "Думаю, что эта структура позволит нам избежать разного рода бюрократических пересечений, убрать лишние барьеры. <…> На этой неделе мы регистрируем в налоговой службе новые органы исполнительной власти Пензенской области - министерства и департаменты и, я думаю, со следующей недели начнем их кадровое наполнение", - сказал губернатор.

Мельниченко победил на выборах губернатора Пензенской области, которые проходили 17-19 сентября, набрав 72,38% голосов, за него отдали голоса 468,8 тыс. избирателей.