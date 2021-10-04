Губернатор Подмосковья предложил несколько кадровых перестановок в правительстве региона

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ряд кадровых перестановок в правительстве региона и в некоторых городских округах. Министром социального развития Подмосковья предлагается назначить Людмилу Болатаеву, а кандидатура Ирины Каклюгиной предложена на пост зампреда правительства региона.

"Прошу Московскую областную думу поддержать назначение Ирины Александровны Каклюгиной на должность заместителя председателя правительства. Министром соцразвития я предлагаю Болатаеву Людмилу Сергеевну. Мы все ее хорошо знаем - человек, который долгое время работала с детьми и работала всегда профессионально и добросовестно", - сказал Воробьев в понедельник в ходе совещания с правительством региона и главами городских округов.

Ранее Каклюгина занимала должность зампреда правительства - министра соцразвития региона. Болатаева работала заместителем министра соцразвития.

Также Воробьев предложил назначить Михаила Ежокина главой городского округа Домодедово. Ранее муниципалитет возглавлял Александр Двойных, который был избран сенатором в Совет Федерации от Мособлдумы.

Руслан Заголовацкий по предложению губернатора возглавит Орехово-Зуевский городский округ. Геннадий Панин, который ранее был главой округа, был избран депутатом Госдумы VIII созыва.