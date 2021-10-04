Белгородский губернатор поручил проверить данные о квартире, подаренной сыну заместителя

ТАСС, 4 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после публикации в СМИ поручил провести проверку документов и данных о квартире, якобы подаренной сыну одного из своих заместителей. Соответствующее поручение Гладков озвучил в понедельник на оперативном совещании правительства региона.

"По той информации, которая получила достаточно большое обсуждение, о предоставлении жилья заместителю губернатора - нужно провести служебное расследование, поднять все документы. Каким образом принималось решение, проверить правовые основы, посмотреть, каким образом семья была обеспечена жильем, нуждаемость и законность этого решения [о предоставлении квартиры]", - сказал Гладков.

В минувшие выходные в СМИ получила распространение информация о квартире площадью 149 кв. м, якобы безвозмездно переданной сыну замгубернатора Белгородской области Наталии Зубаревой. Стоимость жилплощади, которая ранее находилась в собственности региона, оценивается на уровне 14 млн рублей.