Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве в качестве ответа на аналогичные действия в отношении сотрудника посольства РФ. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Четвертого октября временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Данная мера является ответом на принятое в августе северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье", - говорится в сообщении.

10 июня Чаушевская-Димовская также получила ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Это была ответная мера на принятое в мае северомакедонской стороной решение объявить персоной нон грата дипломата посольства РФ в Скопье.

В МИД России отмечали, что "северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям".