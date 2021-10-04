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ЦИК намерен подавать в суд на авторов заведомо ложных публикаций, дискредитирующих выборы

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Сергей Савостьянов/ТАСС
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ЦИК РФ намерен подавать в суд на авторов отдельных публикаций, дискредитирующих избирательный процесс и распространяющих заведомые ложь и клевету в отношении выборов. Об этом сообщила в понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы не подавали никогда в суд и не подаем, и не собираемся подавать в суд на СМИ, несмотря на мутные потоки, ливни [ложной информации] иногда в некоторых СМИ. Но тем не менее подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем", - заявила она.

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