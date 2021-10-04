В ЦИК зафиксировали рост числа обращений, направленных на дестабилизацию работы комиссии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Центризбирком РФ во время прошедшей избирательной кампании был завален обращениями, которые были направлены на дестабилизацию избирательного процесса. Об этом заявила в понедельник на заседании председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Были инициированы потоки обращений, которые вообще не имеют отношения ни к избирательному процессу, ни к компетенции избирательных комиссий. Это массированный поток, который был направлен, как мы расцениваем, на дестабилизацию нашей работы, отвлечение от решения тех проблем, которые возникали у участников избирательного процесса", - пояснила она.

По словам Памфиловой, первый "мощный залп" пришелся на 15 сентября, когда "немногочисленная группа заявителей подала в ЦИК более 1,5 тыс. подобных обращений - от требования восстановить Советский Союз до прочих немыслимых обращений". Среди таковых она выделила требование вести реестр избирателей по "статистике потребления хлеба". При этом, обратила внимание глава ЦИК, заявители позиционировали себя как "народ России".

"И это приходилось денно и нощно нашим сотрудникам разбирать наряду с решением конкретных проблем", - отметила Памфилова.

По ее оценке, "подобные акции проходят регулярно, носят четко спланированный характер". Так, уточнила Памфилова, если в единый день голосования 2019 года в ЦИК поступило 1 тыс. 400 подобных обращений, большая масса которых носила провокационный характер, в 2020 году - порядка 2 тыс., а в этом году - более 3 тыс. 200. "Это тот фон, на котором мы работали", - резюмировала глава Центризбиркома.

17-19 сентября в РФ прошли выборы в Госдуму восьмого созыва, а также ряд региональных и муниципальных выборов.