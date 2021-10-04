Памфилова: некоторые партии направляли "одиозных людей" в избиркомы для срыва их работы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ряд партий, в том числе КПРФ, сознательно направляли "одиозных и агрессивных людей" для работы на выборах в качестве наблюдателей и членов избиркомов, чтобы они дестабилизировали работу комиссий.

"Мы предполагали, что могут быть разного рода провокации. Но в страшном сне не могли предположить, что они будут в таком масштабе и настолько тяжело придется нашим коллегам работать", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

Она поблагодарила за работу большинство наблюдателей, отметив, что "было много эксцессов, когда некоторые партии и кандидаты не имели ресурсов и возможностей для того, чтобы закрыть всеми наблюдателями избирательные участки". "Они в основном и подхватывают кого ни попадя, в комиссии направляют целый ряд настолько одиозных и агрессивных людей, наделяя их статусом своих представителей, что выливалось в скандальные ситуации", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, у определенных людей "были цели, направленные на дестабилизацию и выведение комиссий из рабочего состояния, чтобы на этом можно было хайпануть, сделать какой-то эпизод, выложить в сеть и показать, что здесь якобы творится".

В качестве одного из примеров она привела члена избиркома от КПРФ Андрея Бабушкина, который пытался дестабилизировать работу комиссии. "Кто такой Бабушкин? Сторонник "умного голосования", относится к радикальной оппозиции. Именно к той категории оппозиции, которую лидер партии, господин Зюганов считает реальными политическими и идеологическими оппонентами. Члены партии берут таких и назначают их не просто наблюдателями, а членом комиссии с правом решающего голоса. Так вы что ребята, вы разберитесь тогда между собой", - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что это "не просто единственный случай, а технология, которая применялась довольно широко и в разных уголках России: и в городах, и в поселках". "Мы все подробно соберем еще по таким случаям и руководителям партий тоже направим. Пусть они на будущее думают, насколько линия партии соответствует деятельности тех или иных членов КПРФ или другой партии во время избирательных кампаний", - уточнила глава ЦИК. Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября.