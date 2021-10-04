Лавров: РФ и Армения возобновят межпарламентское сотрудничество с началом работы Госдумы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Начало работы в РФ в ближайшие дни Государственной думы нового созыва позволит возобновить полноформатное межпарламентское сотрудничество России и Армении. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

"Конечно, вы знаете, что у нас только что состоялись выборы в Госдуму. Она начинает работу со дня на день, [начинает] полноценно функционировать, включая состав всех комитетов. Это позволит возобновить полноформатное сотрудничество и по парламентской линии", - сказал Лавров.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриотов - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы. В понедельник состоится первое заседание временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной думы восьмого созыва.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва на 12 октября.