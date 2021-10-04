Алексей Русских вступил в должность губернатора Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Избранный губернатор Ульяновской области Алексей Русских официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в понедельник во дворце "Губернаторский" в Ульяновске.

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Глава региона принес присягу, также ему был вручен знак губернатора и штандарт Ульяновской области.

"Клянусь добросовестно выполнять обязанности, уважать и охранять права и свободы граждан", - сказал Русских на церемонии.

Инаугурация проходит с соблюдением санитарных требований. Участники церемонии допускались на основании результатов ПЦР-тестов или QR-кодов. На входе всем раздавались одноразовые маски.

Представитель партии КПРФ Алексей Русских, которого президент России Владимир Путин в апреле назначил временно исполняющим обязанности главы региона после отставки прежнего губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, победил на сентябрьских выборах с результатом 83,16% голосов. Облизбирком на заседании 21 сентября признал выборы состоявшимися.