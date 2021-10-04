"В глаза бросается только роль США". Кремль прокомментировал публикацию "Досье Пандоры"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Досье Пандоры" пока представляет собой набор голословных утверждений и передергиваний, такие материалы не могут и не должны быть поводом для каких-то проверок. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся. И, конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должна быть какая-то серьезная публикация все-таки", - сказал он в ответ на вопрос, будут ли инициированы проверки на основании опубликованных архивов.

Как заметил представитель Кремля, в этих материалах содержится "набор достаточно голословных утверждений". "Их очень много, и часто этим злоупотребляют, часто идет какая-то подмена одной информации другой, передергивание", - указал Песков. - Поэтому это не может быть и не должно быть основанием для каких-то проверок".

Он добавил, что в архивах находится много данных, вызывающих вопросы, поэтому "непонятно, как можно этой информации доверять". "Если будут какие-то серьезные публикации, которые на чем-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом. А пока не видим повода", - подытожил Песков.

Он при этом заметил, что в Кремле не нашли в досье каких-то особенных материалов. "Честно говоря, мы не увидели никаких "скрытых богатств ближайшего окружения Путина". Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели", - заметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что Москве "хорошо известна работа организации", опубликовавшей архив. "Мы знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию", - указал пресс-секретарь президента РФ.

"Наверное, единственное, что действительно бросается в глаза, - это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединенные Штаты", - добавил Песков. Эта информация, продолжил он, совсем не коррелирует с декларациями о намерении борьбы с коррупцией, уходом от налогов. "Но реальность такова. Мы видим, что все-таки для всего мира главная налоговая лакуна - это Соединенные Штаты", - констатировал представитель Кремля.

О "досье"

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers ("Досье Пандоры").