Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин никогда не отвергал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но пока никаких предпосылок и тем для возможного контакта двух лидеров нет. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, - отметил представитель Кремля. - Президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи. Более того, он говорил, что тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь, мне кажется, никакого продвижения мы не зафиксировали".

В апреле Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Глава российского государства 22 апреля, комментируя это предложение, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.