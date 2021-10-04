МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин 12 октября встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Готовится встреча президента с депутатами Государственной думы Федерального собрания РФ VIII созыва в Георгиевском зале Кремля", - заявил Песков.

Он подтвердил, что встреча пройдет 12 октября, в день первого заседания Госдумы нового созыва. "Да, такая подготовка ведется", - сказал представитель Кремля.

Согласно указу президента, первое заседание Государственной думы восьмого созыва состоится 12 октября в 10:00 мск.

В соответствии с Конституцией РФ, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, однако президент РФ может созвать заседание раньше этого срока. Первое заседание Госдумы открывает старейший по возрасту депутат. С момента начала работы нового созыва полномочия Госдумы прежнего созыва прекращаются.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Всего с учетом голосования по партийным спискам и по одномандатным округам "Единая Россия" получила в Госдуме VIII созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.