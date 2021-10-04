Спикером заксобрания Ленинградской области избрали Сергея Бебенина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Председателем законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва на первом заседании в понедельник избран Сергей Бебенин, передает корреспондент ТАСС. В поддержку его кандидатуры проголосовали 36 депутатов.

Кандидатуру Бебенина, являвшегося также председателем областного парламента шестого созыва, на должность спикера предложила фракция "Единая Россия". "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" выдвинула Валерию Коваленко (за нее проголосовали пять депутатов), КПРФ - Дмитрия Звонкова (за него было подано семь голосов).

Сергей Бебенин родился 22 октября 1951 года в селе Кильмезь Кильмезского района Кировской области. В 1977 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, в 1990 году - Ленинградскую высшую партийную школу. Трудовую деятельность начал в 1968 году учеником токаря Яранского механического завода. В 1972-1974 гг. служил в рядах Советской Армии, впоследствии работал в Подпорожском, Вытегорском портах, в органах исполнительной власти, партийных органах города Подпорожье и на других должностях.

В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва, в июне 2012 года - председателем областного парламента. В 2016 году избран депутатом заксобрания региона шестого созыва, а также вновь избран на пост спикера. С 2013 года является секретарем регионального отделения партии "Единая Россия". Указом президента РФ от 29 декабря 2012 года за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Задачи на ближайшие годы

Первое заседание регионального парламента открыл председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, вел заседание старейший депутат заксобрания Вадим Густов. С избранием в новый созыв депутатов поздравил губернатор Александр Дрозденко. "Конкуренция действительно была серьезной. <…> Но я выражаю надежду, что в стенах законодательного собрания если у нас и будет конкуренция, то только с одной целью - это улучшение качества жизни, благополучие наших жителей, процветание нашего региона", - сказал он на заседании.

Губернатор отметил, что будущий год объявлен им Годом "Команды 47". "Команда 47" - это люди, кому небезразличны жизнь и интересы Ленинградской области и каждого жителя конкретно. Это члены команды, которые хотят каждый день своим трудом, общественной деятельностью что-то менять, приносить пользу ленинградцам. Уверен, что все присутствующие здесь могут по праву отнести себя к членам "Команды 47", - сказал он.

По его словам, в числе ключевых задач, которые предстоит решать законодательному собранию и правительству Ленинградской области, - продолжение роста инвестиций в социально-экономическое развитие региона, поддержка строительного комплекса региона, продолжение реализации ранее принятого закона о 47 гарантиях, направленного на выравнивание качества жизни во всех городах, районах, поселках, деревнях области. Кроме того, среди основных задач Дрозденко назвал развитие здравоохранения, поддержку крупных инфраструктурных проектов, решение проблемы современной утилизации мусора и уход от его складирования на полигонах, цифровую трансформацию, поддержку молодежных инициатив и поддержку семей.

О выборах

В выборах депутатов областного парламента, которые проходили с 17 по 19 сентября, приняли участие более 593 тыс. избирателей Ленинградской области (43,13% от числа включенных в списки).

По итогам голосования в законодательном собрании региона работают четыре фракции: "Единая Россия" (35 мандатов), КПРФ (семь мандатов), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (пять мандатов), ЛДПР - (три мандата).