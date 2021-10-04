Путин на неделе начнет серию отдельных встреч с лидерами парламентских фракций

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе начнет серию отдельных встреч с главами парламентских фракций Госдумы VIII созыва. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что неделю назад была встреча с руководителями парламентских фракций, когда все вместе встречались, и на этой встрече президент пообещал уже в ближайшее время по отдельности с ними со всеми встретиться", - сказал Песков. "Действительно, на этой неделе практика этих встреч начнется. Будем вас информировать", - добавил представитель Кремля.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.