Путин займется региональными вопросами без крупных публичных мероприятий

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник будет заниматься в том числе региональными вопросами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин работает в Ново-Огареве, "сегодня день внутренних встреч и совещаний".

"Есть в планах у президента позаниматься региональной проблематикой, мы в течение дня будем уточнять", - сказал Песков. Он подчеркнул, что "каких-то больших публичных мероприятий в графике президента не значится".