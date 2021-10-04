Лавров обсудит с коллегой из Египта встречу глав МИД и Минобороны в формате "2+2"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в понедельник главе МИД Египта Самеху Шукри, что намерен обсудить с ним график предстоящих двусторонних контактов, в том числе встречу глав оборонных и иностранных ведомств двух стран.

"Надеюсь, мы обсудим также с вами график предстоящих контактов, в том числе важный механизм, который необходимо созвать в обозримом будущем: имею в виду [встречу] министров обороны и иностранных дел, так называемый [формат] "2+2", - сказал Лавров, открывая переговоры с египетским коллегой.

Глава МИД Египта передал на переговорах с Лавровым послание для президента России Владимира Путина о заинтересованности египетской стороны в дальнейшем развитии диалога. "Имею честь в ходе своего пребывания передать устное послание от президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, адресованное президенту России Владимиру Путину, - сказал Шукри. - В нем подтверждается заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений между нашими странами".