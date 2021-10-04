Кремль пообещал сообщить об участии Путина в саммите СНГ, когда будет сформирован график

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Кремль сообщит о формате участия президента России Владимира Путина в саммите стран СНГ своевременно, когда будет сформирован график главы государства. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы сообщим своевременно, когда будет окончательно сформирован график", - сказал он, отвечая на вопрос, пройдет ли саммит СНГ в дистанционном режиме, а также может ли Путин отказаться от планов визита в Минск.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о договоренностях с российским коллегой обсудить конкретные направления развития сотрудничества двух стран в ходе саммита СНГ, который запланирован в Минске ориентировочно на 15 октября.

12 сентября Песков подтвердил, что Путин намерен посетить Минск.