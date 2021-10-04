Посол РФ в Израиле: решение суда по Александровскому подворью ожидается в ближайшее время

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 октября. /ТАСС/. Решение Окружного суда Иерусалима по вопросу о передаче Александровского подворья России ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник российским журналистам посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"4 октября состоялось заседание иерусалимского Окружного суда, на котором были рассмотрены апелляции ряда структур, безосновательно выступающих против перерегистрации Александровского подворья в Иерусалиме на Российскую Федерацию. Ожидаем, что окончательное судебное решение будет вынесено в ближайшее время", - сказал Викторов. "Речь идет о подтверждении российских имущественных прав на этот уникальный памятник русского и христианского наследия в Старом городе, который со второй половины XIX века является собственностью российского государства", - пояснил он.

Посол напомнил, что "19 октября 2020 года регистратор недвижимого имущества Министерства юстиции Израиля принял решение о возобновлении регистрации Александровского подворья на Российскую Федерацию", а "22 ноября 2020 года начальник управления регистрации и упорядочения недвижимого имущества Министерства юстиции Израиля оставил в силе данный вердикт", который позже был обжалован в судебной инстанции. "В этом контексте рассматриваем сегодняшнее судебное заседание как еще один важный шаг в направлении восстановления исторической, юридической и нравственной справедливости", - отметил Викторов.

"Исходим из того, что перерегистрация подворья на Российскую Федерацию будет содействовать повышению его притягательности для православных паломников и туристов со всего мира и послужит делу сохранения на Ближнем Востоке мира, стабильности и его уникальной многоконфессиональной мозаики. Со своей стороны посольство России в Израиле продолжит настойчивую работу по защите имущественных интересов Российской Федерации", - добавил руководитель российского дипломатического представительства.