Лавров проведет 6 октября в Москве переговоры с главой МИД Ирана

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Москве переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"6 октября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз они общались по телефону 9 сентября 2021 года", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Как ожидается, министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Единственный выход из сложившейся ситуации - скорейшее возобновление переговорного процесса по восстановлению полноценного функционирования ядерной сделки", - отметили в МИД РФ.

В ходе диалога главы внешнеполитических ведомств сверят часы по другим актуальным сюжетам региональной повестки, включая обстановку на Каспии, в Закавказье, в зоне Персидского залива, Йемене, Ливане, ближневосточном урегулировании. "Будет предметно обсуждено положение дел в Афганистане в контексте принципиальной значимости эффективного реагирования на возникающие вызовы, в том числе купирования тер- и наркоугроз, а также международного содействия постконфликтному восстановлению этой страны", - сообщили в МИД РФ.

Позиции России и ИРИ по многим международным темам близки или совпадают, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. Так, по сирийскому урегулированию принципиальная позиция Москвы и Тегерана заключается в поддержке безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР, законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны. Эффективное взаимодействие в рамках астанинского формата будет продолжено, сообщили в МИД РФ.

"Россия поддерживает решение о начале процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества, принятое в ходе саммита ШОС в Душанбе. Всегда выступали за полноформатное участие Ирана, которое будет способствовать повышению международного авторитета организации. Намерены и далее расширять взаимовыгодные связи с Ираном, продолжать сотрудничество в интересах региональной стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на укрепление позитивных тенденций во всех сферах российско-иранского взаимодействия", - заключили в ведомстве.