Лавров считает, что говорить о влиянии нового правительства Японии на диалог с РФ рано

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в понедельник, что пока рано давать оценки будущему диалогу с Японией после формирования там нового правительства.

"Преждевременно говорить о том, как новое правительство повлияет на что-либо вообще, потому что оно только что было назначено, согласовано и одобрено. И кроме того, в самое ближайшее время, как объявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, состоятся парламентские выборы, так что нынешняя команда, насколько я понимаю, будет прежде всего к этим выборам готовиться", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр также указал на то, что имел опыт сотрудничества с Кисидой, когда он занимал пост главы МИД Японии. "У нас сложились достаточно конструктивные отношения, отношения откровенные. Замечу, что именно в период его работы министром иностранных дел Японии мы сформировали по поручению президента России и премьер-министра Японии концепцию совместной хозяйственной деятельности на островах Южной Курильской гряды. Посмотрим, насколько мы сможем обеспечить преемственность на этом и других направлениях российско-японского взаимодействия", - отметил Лавров.

Обе палаты японского парламента в понедельник большинством голосов избрали Фумио Кисиду новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. Выборы главы правительства прошли в связи с истечением полномочий Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ.