Лавров обсудил с главой МИД Египта вывод всех иностранных сил из Ливии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри тему вывода всех иностранных вооруженных сил из Ливии.

"Затронули тему вывода всех неливийских вооруженных групп и воинских подразделений из страны. У нас позиция ясная: эта мера должна осуществляться поэтапно и синхронизированно по времени, чтобы избежать риска нарушения существующего баланса сил, благодаря которому в Ливии уже более года поддерживается перемирие", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой.

Министр также отметил роль России и Египта в подготовке к запланированным на 24 декабря общенациональным выборам в Ливии. По его словам, на встрече указывалось, что для успешной организации электорального процесса "необходима дальнейшая работа по объединению государственных органов, воссозданию единых вооруженных сил". "Подтвердили важную роль миссии ООН по поддержке в Ливии, и в продвижении процесса ливийского урегулирования, и в обеспечении роли международного сообщества на земле", - сказал Лавров.

Кроме того, проинформировал глава российского внешнеполитического ведомства, на переговорах с египетским коллегой была затронута тема Сирии и палестино-израильского урегулирования.

"Отметили, что особое значение на нынешнем этапе имеет оказание сирийцам эффективной помощи в преодолении последствий многолетнего вооруженного конфликта, и выступили против попыток политизировать вопросы оказания гуманитарного содействия, включая содействие скорейшему возвращению в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц, - продолжил Лавров. - У нас единые позиции в отношении безальтернативности двугосударственного принципа урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе. Исходим из того, что комплексное решение всех вопросов окончательного статуса возможно только через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами".