Путин назначил экс-депутата Авдеева врио главы Владимирской области

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Авдеева временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.

"Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области", - говорится в тексте указа, который опубликован в понедельник на сайте Кремля. Этим же указом президент принял отставку с данного поста Владимира Сипягина, получившего мандат депутата Государственной думы.

О встрече Путина с Авдеевым

Ранее в понедельник Путин предложил депутату Госдумы седьмого созыва Авдееву пост врио губернатора Владимирской области в ходе общения по видеосвязи.

"Что вы знаете о том участке работы, который вам предлагается?" - спросил президент. Экс-парламентарий ответил, что имеющийся у него опыт деятельности на муниципальном и региональном уровне можно будет применить на территории Владимирской области.

"Вы понимаете, что быть первым лицом региона, при всей важности работы заместителем, это все-таки немножко другая работа?" - уточнил глава государства. Авдеев ответил утвердительно. "Постараюсь сделать все на благо владимирцев", - подчеркнул он. Путин в ответ на это пожелал Авдееву успехов на новом месте работы.

О карьерном пути Авдеева

Глава государства также поинтересовался подробностями карьерного пути Авдеева. Тот рассказал, что в студенческие годы начинал работать на Калужском турбинном заводе. Административная же карьера началась с 2007 года с должности заместителя городского главы Калуги. В целом в Калужской области тогда активно развивалась экономика, отметил Авдеев.

"В 2010 году мне было предложено занять должность главы администрации города Обнинска. Это тоже большой самостоятельный опыт, потому что это город-наукоград с наукоемкими производствами, научными институтами. Непростой муниципалитет, и тоже надо было реализовать ряд социально-экономических программ", - продолжил он. В дальнейшем Авдеев работал заместителем губернатора Калужской области и в 2016 году баллотировался в Государственную Думу.

"Вы сейчас перечислили места работы, но и в целом весьма эффективны, на каждом из участков, где вы работали, вы показали высокую степень эффективности. Я надеюсь, что все ваши лучшие качества будут проявлены и здесь, на новом месте работы", - прокомментировал Путин.

Он добавил, что новому врио "нужно будет вникать в проблемы региона". "Регион важный, он центральный, один из центральных регионов страны. Там много накопилось проблем, и поближе нужно работать, конечно, с людьми, с общественными организациями, просто напрямую с людьми даже - без всяких посредников", - напутствовал глава государства.

Авдеев также является выпускником первого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.