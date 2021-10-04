Путин назначил замглавы Минстроя Егорова врио губернатора Тамбовской области

НОВО-ОГАРЕВО, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области. О подписании соответствующего указа сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администрации Тамбовской области", - говорится в тексте документа.

Тем же указом Путин прекратил полномочия в этой должности Александра Никитина.

