Досрочные выборы глав Владимирской и Тамбовской областей пройдут в сентябре 2022 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Досрочные выборы губернатора Владимирской области в связи с переходом главы региона Владимира Сипягина в Госдуму должны пройти в единый день голосования в сентябре 2022 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сипягина с поста главы Владимирской области. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Александр Авдеев.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернатора Владимирской области состоятся в единый день голосования в сентябре 2022 года", - сказал Шевченко.

По его словам, досрочные выборы губернатора Тамбовской области в связи с отставкой с этого поста Александра Никитина также пройдут в сентябре 2022 года. Ранее президент своим указом назначил врио руководителя региона замглавы Минстроя Максима Егорова.

29 сентября Сипягин, прошедший в Госдуму по федеральному списку ЛДПР, сообщил о переходе на работу в Думу, в тот же день он получил удостоверение об избрании депутатом. Член ЛДПР Сипягин был избран губернатором Владимирской области по результатам второго тура выборов 23 сентября 2018 года. Он набрал более 57% голосов избирателей, опередив бывшую тогда главой региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (ее результат - 37,46%).