Полпред ПФО заявил, что повышение уровня жизни людей должно стать приоритетом для Русских

УЛЬЯНОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Задача повышения уровня жизни людей должна стать приоритетной для избранного губернатора Ульяновской области Алексея Русских, который 4 октября вступил в должность. Об этом сообщил журналистам после церемонии инаугурации полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Церемония инаугурации прошла 4 октября во дворце "Губернаторский" в Ульяновске. Глава региона принес присягу, также ему вручили знак губернатора и штандарт Ульяновской области.

"Главное - это повысить уровень жизни людей, создавать новые рабочие места, и очень важно на этом акцентировать внимание Алексею Юрьевичу, быть близким, понимать проблемы населения, чувствовать их надежды и чаяния и решать их проблемные вопросы. Конечно, тяжело в короткое время решить их все, но важно здесь действительно создать эффективную команду, которая бы объединяла и различные ветви власти, и все политические силы, и общественность, и бизнес, и всех жителей региона", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, решение каких проблем для избранного губернатора должно стать приоритетным.

В свою очередь Русских отметил, что повышение жизненного уровня населения региона - задача комплексная. "Она включает в себя увеличение заработной платы, увеличение доходов на душу населения. Это и задачи в области реформирования системы здравоохранения, системы ЖКХ", - пояснил он.

Губернатор добавил, что вторая задача, которую он ставит перед собой на посту - это прорывное развитие региона на основании новых технологий. "Фундамент этого в нашей области заложен, мы - я и моя команда - собираемся придать этому новый импульс. Все это можно сделать лишь в том случае, если объединить все конструктивные политические силы, чтобы они работали в одном направлении. Вот это задача, считаю, стратегическая. Мне кажется, что у нас все должно в этом плане получиться", - заявил Русских.

Представитель партии КПРФ Алексей Русских, которого президент России Владимир Путин в апреле назначил временно исполняющим обязанности главы региона после отставки прежнего губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, победил на сентябрьских выборах с результатом 83,16% голосов. Облизбирком на заседании 21 сентября признал выборы состоявшимися.